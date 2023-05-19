中國—中亞峰會習近平提八建議　成立元首會晤機制【短片】 (13:15)

習近平表示，以今次峰會為契機，正式成立中國—中亞元首會晤機制，每兩年舉辦一次，輪流在中國和中亞國家舉辦，下次峰會將於2025年在哈薩克舉行。各國元首亦同意在中國設立中國—中亞機制常設秘書處。

習近平提出的「八點建議」，拓展經貿關係方面，中方將出台更多貿易便利化舉措，升級雙邊投資協定。擴大能源合作方面，中方倡議建立中國—中亞能源發展伙伴關係，加快推進天然氣管道建設，擴大雙方油氣貿易規模。維護地區和平方面，中方願助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支持各國自主維護地區安全和反恐努力，開展網絡安全合作。

習近平亦就如何建設中國—中亞命運共同體表示，要繼續在共建「一帶一路」合作方面走在前列，推動落實全球發展倡議，充分釋放經貿、產能、能源、交通等傳統合作潛力，打造金融、農業、減貧、綠色低碳、醫療衛生、數字創新等新增長點。

（新華社）