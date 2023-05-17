國台辦通報台灣出版商李延賀涉煽動分裂國家罪 (20:15)

台灣八旗文化出版社總編輯「富察」（李延賀）在大陸被捕多日，大陸國務院台辦發言人馬曉光今天（17日）在例行記者會被問及進展時說，上次發布會已經宣布，2023年3月21日，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，目前相關案件正在進一步辦理中。
翻查此前通報，國台辦發言人朱鳳蓮在4月26日的例行記者會上表示，據了解，李延賀因涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查。今天的通報進一步披露，李延賀所涉罪名是「煽動分裂國家罪」。
馬曉光說，辦案單位已安排李延賀妻子在上海與其進行通話和通信，並將繼續依法保障李延賀的各項合法權益；「需要強調的是，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，這是個案。廣大台灣同胞只要沒有這樣的主觀惡意和行為，對於兩岸交流就不需要有任何疑慮。」
另外，大陸新修訂的《反間諜法》將於7月1日施行，台灣陸委會稱這將大幅提高台灣民眾赴大陸風險，並列舉說與當地人閑聊、使用GPS地圖等行為都有可能觸犯間諜罪。馬曉光對此表示，「完全是無中生有」，刻意混淆正常行為與間諜行為的界限，目的就是欺騙、誤導台灣民眾，恐嚇、阻撓台胞來大陸，傷害兩岸正常健康的交流交往。