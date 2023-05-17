國台辦通報台灣出版商李延賀涉煽動分裂國家罪 (20:15)

翻查此前通報，國台辦發言人朱鳳蓮在4月26日的例行記者會上表示，據了解，李延賀因涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查。今天的通報進一步披露，李延賀所涉罪名是「煽動分裂國家罪」。

馬曉光說，辦案單位已安排李延賀妻子在上海與其進行通話和通信，並將繼續依法保障李延賀的各項合法權益；「需要強調的是，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，這是個案。廣大台灣同胞只要沒有這樣的主觀惡意和行為，對於兩岸交流就不需要有任何疑慮。」

另外，大陸新修訂的《反間諜法》將於7月1日施行，台灣陸委會稱這將大幅提高台灣民眾赴大陸風險，並列舉說與當地人閑聊、使用GPS地圖等行為都有可能觸犯間諜罪。馬曉光對此表示，「完全是無中生有」，刻意混淆正常行為與間諜行為的界限，目的就是欺騙、誤導台灣民眾，恐嚇、阻撓台胞來大陸，傷害兩岸正常健康的交流交往。

（中新社／環球網）