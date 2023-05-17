卓慧思：歐洲要支持台灣   北京批過氣政客刷存在 (20:14)

卓慧思在記者會回應北京批評其訪台一事，稱不應讓像中國大陸這樣的極權政權決定誰可以去訪問哪裏，這是極度危險的想法，且戕害基本自由人權。她認為中共的野心昭然若揭，就是想把台灣置於中國大陸的控制之下，「我不希望看到這樣的事情發生」。對於是否擔心此行造成中英外交困境，她說自己的旅行計劃均與英國政府密切聯繫協調。

中國外交部發言人汪文斌今天表示，英國的個別過氣政客拿台灣問題刷存在感，不過是為了撈取個人的政治私利；英國國內各界對卓慧思此舉惡評如潮，稱是最糟糕的「網紅外交」；民進黨當局花台灣老百姓的納稅錢，討好這位英國歷史上最短命的首相，這絕非什麼愛台行徑，而是在賣台。

中國駐英國大使館同日稱，卓慧思「竄訪台灣，進行她危險的政治表演」，這種表演對英國有百害而無一利，強調卓慧思的「挑釁之舉」已引起中國民眾強烈憤慨，將遭到有良知的各界人士唾棄。「卓慧思之流打台灣牌，搞政治秀，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢，其行可鄙，其心可誅」。

（中央社）