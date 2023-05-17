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「笑果文化」棟篤笑涉辱解放軍罰逾千萬人民幣　無限期停活動　涉事演員HOUSE遭立案調查 (20:57)

【20:56更新】內地喜劇公司「笑果文化」旗下知名脫口秀（棟篤笑）演員HOUSE（本名李昊石），上周在北京演出時，部分內容被網民舉報涉嫌侮辱解放軍。【棟篤笑演員涉辱軍停工 北京立案調查「笑果文化」】北京市文化和旅遊局經調查後，今（17日）公布對涉事公司警告及沒收違法所得近132萬元（人民幣，下同）、罰款近1335萬元，並無限期暫停涉事公司在京所有演出活動。HOUSE亦被該公司即時解約。據北京市公安局朝陽分局官方微博表示，針對31歲演員李某在演出過程中出現嚴重侮辱解放軍情節，造成惡劣社會影響的情況，公安機關已依法立案調查。

北京市文旅局發通告稱，北京市文化市場綜合執法總隊周一（15日）接群眾舉報，決定對上海笑笙文化傳媒有限公司依法立案調查。經查實，該公司及其演員HOUSE肆意篡改演出申報內容，在5月13日下午、晚上的兩場「笑果脫口秀」演出中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響，違反演出條例，決定對該公司作出上述行政處罰；亦將進一步對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位依法依規追究責任。

通告表示，絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆譭人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，絕不允許把嚴肅題材娛樂化，將強化監管、嚴格執法，堅決抵制只求「笑果」不計後果、只講經濟收益不講社會責任的行為。

笑果文化今日亦稱，即時解除HOUSE勞動合同和藝人經紀合同；立即對各地線下演出業務全面整頓、學習；並將成立獨立於演出業務之外的審核部門，配置專職監場人員，遠離違反法律法規、公序良俗的內容。

（「文旅北京」微信公眾號/澎湃新聞）

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