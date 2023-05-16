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新疆原常委楊發森調任青海　副書記何忠友兼任烏市書記 (19:43)

據今天（16日）出版的《青海日報》報道，青海省委書記、省人大常委會主任陳剛周一（15日）前往省法院、省檢察院調研，並寫道「省委常委、政法委書記楊發森等陪同調研」，意味原新疆自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記楊發森已履新青海省委常委、政法委書記。

翻查公開資料，楊發森現年52歲，甘肅古浪人。楊曾是最年輕的省會（首府）城市「一把手」，扎根新疆長達30年，曾在解放軍駐疆部隊服役，轉業後歷任阿克蘇市副市長、市委副書記、和田地委副書記及新疆生產建設兵團第十四師黨委第一書記、第一政委等職。

2018年2月起，楊發森擔任和田地委書記。2021年3月，升任新疆政府副主席，並繼續兼任和田地委書記，2021年10月任新疆自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記。去年9月，曾傳出新疆書記馬興瑞將親自點將，建議調整烏魯木齊書記。

何忠友接任烏魯木齊市委書記

另據《烏魯木齊晚報》消息，新疆自治區黨委副書記何忠友已兼任烏魯木齊委書記，過去數天在烏魯木齊調研。

何忠友生於1965年11月，安徽無為人。何曾長期在廣東省工作，曾任廣東省交通運輸廳廳長，河源市委書記，2016年任廣東省副省長，2017年任廣東省委常委、政法委書記，2019年調任海南省委常委、海口市委書記，2021年起任新疆自治區黨委副書記。 

（明報記者）

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