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即時兩岸

布林肯促邀請台灣參與世衛大會 北京表達堅決反對 (21:16)

第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日至30日在瑞士日內瓦舉行。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二（9日）表示，美國強烈鼓勵世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分參會。布林肯在一份聲明中稱，邀請台灣作為觀察員，將體現WHO對國際衛生合作採取包容性的承諾。他又稱，這也符合華府的一個中國政策。

中國外交部發言人汪文斌今天（10日）回應，對美方發表的有關聲明表示堅決反對。汪文斌表示，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止藉WHA炒作涉台問題。 汪文斌稱，由於民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，導致台灣地區參與WHA的政治基礎不復存在。美方的有關說法是混淆視聽，實質是對「台獨」分裂活動的縱容支持。 

台灣外交部發布新聞稿指出，外長吳釗燮去年7月接受「法國國家電視台」面訪的紀錄片近日播出。吳釗燮指出，在中國大陸打壓下，台灣參與國際組織的空間大幅度限縮，無法加入WHO等國際組織，甚至台灣記者與一般民眾都無法進入聯合國及旗下組織的建築物，非常不合理。吳釗燮希望國際社會了解台灣有能力也有意願，為全球醫衛貢獻心力。 

美國之音引述分析人士認為，在蔡英文政府執政尾聲，台灣要接到出席WHA的邀請仍然希望渺茫。

（美國之音／中央社）

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