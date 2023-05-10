郭台銘造勢會指控蔡英文曾傳話阻購疫苗　掀爭論雙方各執一詞 (13:10)

5月7日，郭台銘在高雄造勢晚會上，指控蔡英文2021年曾派代表傳話，著他不要買疫苗。郭台銘昨日（9日）在facebook稱，該傳話代表是前總統府秘書長李大維。郭台銘在文中表示，2021年雙方為購疫苗「溝通無數次」後，李大維在同年6月17日卻來電說：「這個大小姐說，你還是不要買了。」最後民進黨礙於各界發聲，才繼續推動買疫苗，郭台銘批評這已令「人民晚了幾個月拿到疫苗」。民進黨與總統府為此駁斥指控，李大維也否認，強調從未有過類似談話內容。

昨日亦有台媒曝光一封2021年6月16日BNT大股東發予郭台銘的電郵，表明「不賣疫苗予私人部門」。郭台銘辦公室隨後發聲明稱，政府與德國BNT的採購合約遭取消，是因民進黨堅持對外公告須寫「獨立的台灣政府」，代理商上海復星製藥對此無法接受，交易在當時被迫取消。

郭台銘辦公室亦稱，電郵正好顯示台政府妨礙買疫苗，並稱政府在採購過程中再三技術性拖延。衛福部疾管署今（10日）凌晨發布新聞稿指郭台銘辦公室的言論非事實，今早再披露4份BNT合約，顯示沒有要求使用「獨立的台灣政府」等字眼。衛福部今早也舉行記者會回應，強調沒有在洽購疫苗上耽擱與拖延。

（中央社／東森新聞）