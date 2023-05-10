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即時兩岸

秦剛：中俄企業開展正常交往合作不應受到影響 (01:35)

中國國務委員兼外長秦剛當地時間2023年5月9日在柏林同德國外長貝爾伯克舉行會談，並共同會見記者。針對俄烏局勢，秦剛表示，烏克蘭問題高度複雜，簡單化、情緒化不是解決方案，只有保持冷靜理性，為政治解決創造條件，才是出路。希望德方發揮引領作用，為構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架提出具體方案。

對於記者問及歐盟可能因對俄合作而制裁中國企業，秦剛表示，中方不向烏克蘭危機相關方出售武器，依法依規審慎處理軍民兩用物項出口。中俄企業開展正常交往合作，不應受到影響。中方堅決反對依據自身法律，對別國搞長臂管轄和單邊制裁，將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

秦剛表示，此次訪德主要目的是為即將舉行的第七輪中德政府磋商做準備。雙方一致同意全力籌備好此次磋商，為未來一個時期各領域務實合作做出全面規劃。他強調，中方願與德方一道，做全球經濟復蘇的推動者、世界和平穩定的維護者，戰後國際秩序的捍衛者。台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分。任何真心希望台海和平穩定的一方，真心致力於維護國際秩序的一方，都應該切實恪守一中原則，堅決反對一切「台獨」行徑。

針對記者問及德方、歐方提出對華合作「去風險」，秦剛表示，談論「去風險」，首先要思考什麼是風險，風險在哪裏。中國對外輸出的是機遇不是危機，是合作不是對抗，是穩定不是動盪，是保險不是風險。「我們對德方、歐方不搞對華脫鉤的表態表示讚賞，但也對歐方聲稱的『去風險』表示關切。如果以『去風險』之名行去中國化之實，那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。」

秦剛指出，中德、中歐雙方都應該遵守國際貿易規則和契約精神，保持相互開放，不要把正常的經貿投資合作政治化，不要人為干預市場行為。

（外交部）

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