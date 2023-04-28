尹錫悅稱長津湖戰役取奇跡成果  毛寧引中方戰史記載殲敵3.6萬人 (22:52)

中國外交部發言人毛寧說，中方注意到韓領導人發表演講的相關內容；抗美援朝戰爭的偉大勝利對中國和世界都有着重大而深遠的意義；它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家、任何一支軍隊，只要站在歷史發展潮流的對立面，恃強凌弱、逆行倒施、擴張侵略，必將碰得頭破血流；希望有關國家多做有利於世界和平與發展的事，不要重蹈覆轍。

毛寧說，關於長津湖戰役，根據中方戰史記載，此役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第8集團軍司令沃克中將也在混亂中翻車身亡；美國時任國務卿艾奇遜稱之為「美國歷史上路程最長的敗退」。

今年是韓戰停戰70周年，資料顯示，歷時17天的長津湖戰役發生在1950年11月，中國人民志願軍約12萬人和美軍共約3萬人參戰，戰況慘烈，雙方傷亡人數都非常高。2021年中國國慶檔期公映的愛國電影《長津湖》，獲得逾57億元人民幣的歷史最高票房。

（綜合報道）