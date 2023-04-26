習近平與烏克蘭總統澤連斯基通電話　中方將派代表赴烏訪問 (21:33)

習近平續稱，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，強調對話談判是唯一可行的出路。對待核問題，各方應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件，希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。

習近平指出，中烏關係走過31年發展歷程，達到戰略伙伴關係水平，為兩國各自發展振興提供了助力，讚賞澤連斯基多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。澤連斯基祝賀習近平再次當選國家主席，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助。

澤連斯基在Twitter表示，與習近平進行了一次有意義的通話，他相信今次通話以及烏方任命駐華大使，將為兩國關係發展注入強大動力。

（央視/澤連斯基Twitter）

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