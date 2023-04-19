北京長峰醫院大火增至29人死　院內施工火花肇禍　家屬看新聞才得悉火災 (12:44)

北京長峰醫院昨日（18日）發生大火，當局今天（19日）召開火災事故情況通報會。會上公布，截至早上9時，火災死亡人數增至29人，包括26名住院患者、1名護士、1名護工及1名病人家屬。北京市消防總隊副總隊長趙洋表示，經初步調查，事故是醫院住院部內部改造施工過程中，產生火花引燃現場可燃塗料的揮發物所致。有病人家屬表示，昨午醫院發生大火，卻沒接獲通知，晚上看新聞才得悉事件。
趙洋表示，事故具體原因和損失還在進一步調查，下一步將痛定思痛，聚焦醫院、養老機構、高層建築、地下空間等場所、單位開展排查整治，整改消防安全隱患。
當局在通報會表示，昨午12時57分，豐台區消防救援支隊接獲醫院起火通知，消防、公安、衛生健康、應急等部門趕赴現場處理。下午1時33分，現場明火撲滅。3時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移71名病人。
不過一名王姓病人家屬表示，他的67歲姐姐4月14日入院做手術，他與外甥昨日看到新聞後才得知醫院起火，「打電話給姐姐和護工，電話能打通但沒人接」。外甥曾致電主治醫生詢問情況，但對方表示不清楚。
另一名家屬趙先生說，他的母親在長峰醫院的東樓住院，「醫院就讓我登記一下患者姓名，留了我的電話，說你等消息吧」、「問什麼都回覆說不知道。哪怕你說人轉移到哪兒搶救，或者告知一下人沒事了，我也踏實了」。