北京長峰醫院大火增至29人死　院內施工火花肇禍　家屬看新聞才得悉火災 (12:44)

趙洋表示，事故具體原因和損失還在進一步調查，下一步將痛定思痛，聚焦醫院、養老機構、高層建築、地下空間等場所、單位開展排查整治，整改消防安全隱患。

當局在通報會表示，昨午12時57分，豐台區消防救援支隊接獲醫院起火通知，消防、公安、衛生健康、應急等部門趕赴現場處理。下午1時33分，現場明火撲滅。3時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移71名病人。

不過一名王姓病人家屬表示，他的67歲姐姐4月14日入院做手術，他與外甥昨日看到新聞後才得知醫院起火，「打電話給姐姐和護工，電話能打通但沒人接」。外甥曾致電主治醫生詢問情況，但對方表示不清楚。

另一名家屬趙先生說，他的母親在長峰醫院的東樓住院，「醫院就讓我登記一下患者姓名，留了我的電話，說你等消息吧」、「問什麼都回覆說不知道。哪怕你說人轉移到哪兒搶救，或者告知一下人沒事了，我也踏實了」。

（頂端新聞／央視新聞）