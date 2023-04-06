中國外交部、中共中央台辦、人大外事委、國防部譴責「蔡麥會」 (10:36)

台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫在洛杉磯列根總統圖書館會面。在北京，外交部、中共中央台辦、全國人大外事委員會及國防部周四（6日）分別發聲明，強烈譴責「蔡麥會」，堅決反對美方違反一個中國原則。
中國外交部批評美方執意允許蔡英文過境竄美，為蔡發表「台獨」分裂言論提供講台，認為會面實質是美台相互勾連，以過境為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動，嚴重損害中方主權和領土完整。外交部重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線，敦促美方停止「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠。
中共中央台辦強烈譴責台灣當局推動台美勾連、「倚美謀獨」的挑釁行徑，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。全國人大外事委員會聲明指出，麥卡錫作為美國政府三號政治人物，其行為嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，敦促美國停止損害中美關係的政治基礎。國防部就敦促美方停止粗暴干涉中國內政，解放軍堅守職責使命，堅決維護台海和平穩定。
美國國務卿布林肯表示，蔡英文過境美國「並非新鮮事」，有關行程是私人且非官方，北京不應借此作藉口，採取任何行動加劇緊張局勢，或進一步改變現狀。
今次是台美自1979年斷交以來，第三度有美國眾議院議長與台灣總統會談。計及「蔡麥會」，蔡英文任內兩度會見眾議院議長，包括去年8月時任眾議院議長佩洛西訪台。