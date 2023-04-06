中國外交部、中共中央台辦、人大外事委、國防部譴責「蔡麥會」 (10:36)

中國外交部批評美方執意允許蔡英文過境竄美，為蔡發表「台獨」分裂言論提供講台，認為會面實質是美台相互勾連，以過境為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動，嚴重損害中方主權和領土完整。外交部重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線，敦促美方停止「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠。

中共中央台辦強烈譴責台灣當局推動台美勾連、「倚美謀獨」的挑釁行徑，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。全國人大外事委員會聲明指出，麥卡錫作為美國政府三號政治人物，其行為嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，敦促美國停止損害中美關係的政治基礎。國防部就敦促美方停止粗暴干涉中國內政，解放軍堅守職責使命，堅決維護台海和平穩定。

美國國務卿布林肯表示，蔡英文過境美國「並非新鮮事」，有關行程是私人且非官方，北京不應借此作藉口，採取任何行動加劇緊張局勢，或進一步改變現狀。

今次是台美自1979年斷交以來，第三度有美國眾議院議長與台灣總統會談。計及「蔡麥會」，蔡英文任內兩度會見眾議院議長，包括去年8月時任眾議院議長佩洛西訪台。

（新華社/中央社/路透社）