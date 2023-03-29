蔡英文今啟程訪中美洲　國台辦稱蔡英文「所謂過境」是倚美謀獨挑釁行徑 (11:30)

朱鳳蓮表示，民進黨當局出於謀「獨」政治私利，製造各種借口，利用各種機會，從事謀「獨」活動。蔡英文所謂「過境」是企圖製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，伺機謀求美國反華勢力的支持。

朱鳳蓮又稱，蔡英文「過境」不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目與美國政府官員、國會議員接觸，搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連；蔡英文如果與美國眾議院議長麥卡錫接觸，將是又一次嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，中方對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。

台灣《聯合報》報道，美國國務院亞太助理國務卿Daniel Kritenbrink原定舉行有關蔡英文過境美國的簡報會，但簡報會臨時取消，未有解釋原因。

蔡英文去程時會過境紐約，然後前往危地馬拉及伯利茲兩個友邦訪問，回程時過境洛杉磯，預計屆時會與麥卡錫見面，4月7日返抵台灣。

（環球網/聯合報）