美眾院委員會稱TikTok應被禁用　中國外交部：從來沒有要求企業採集數據信息情報 (17:26)

中國外交部發言人毛寧周五（24日）在例行記者會表示，中國政府高度重視並依法保護數據隱私與安全，從來沒有、也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據信息和情報。她稱，美國政府迄今沒提供任何證據證明TikTok威脅國家安全，卻一再作出有罪推定和無理打壓，又稱有國會議員表示尋求禁止TikTok是仇外的政治迫害，敦促美國停止無理打壓別國企業。

周受資在出席聽證會後，向公司內部發信表示，「這次聽證會長達5個多小時，充滿挑戰，和預想的一樣，沒有給我們留下多少澄清事實的空間」。

（央視新聞/法新社/新浪科技）