美眾院委員會稱TikTok應被禁用　中國外交部：從來沒有要求企業採集數據信息情報 (17:26)

中國短片分享平台「抖音」海外版TikTok的行政總裁周受資，周四（23日）出席美國眾議院能源和商務委員會的聽證會作證。聽證會時長超過5小時，面對民主、共和黨議員連番質詢，質疑TikTok與中國政府分享美國用戶數據、危害美國國安，周受資強調字節跳動（TikTok母公司）是私人企業，不是由中國政府擁有或控制，惟聽證會主席麥克莫里斯—羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）表明，「TikTok應被禁用」。
中國外交部發言人毛寧周五（24日）在例行記者會表示，中國政府高度重視並依法保護數據隱私與安全，從來沒有、也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據信息和情報。她稱，美國政府迄今沒提供任何證據證明TikTok威脅國家安全，卻一再作出有罪推定和無理打壓，又稱有國會議員表示尋求禁止TikTok是仇外的政治迫害，敦促美國停止無理打壓別國企業。
周受資在出席聽證會後，向公司內部發信表示，「這次聽證會長達5個多小時，充滿挑戰，和預想的一樣，沒有給我們留下多少澄清事實的空間」。
（央視新聞/法新社/新浪科技）
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