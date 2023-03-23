秦剛談習近平訪俄  「展現世界級大國領袖魄力擔當」 (01:18)

秦剛表示，前不久，在中國推動和支持下，沙特和伊朗在北京成功對話，決定化干戈為玉帛，恢復兩國外交關係。國際社會期待中國為解決地區熱點問題發揮更大作用。此訪期間，習近平同俄總統普京就烏克蘭危機進行了「坦誠、深入」的交流。習近平指出，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑。俄方重申致力於盡快重啟和談，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用。

秦剛提到，訪問期間，雙方重申在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，共同抵禦外部勢力干涉內政圖謀。俄方表示，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措。另外，習近平還表示，「俄羅斯明年將舉行總統選舉，在普京總統堅強領導下，俄羅斯發展振興取得長足進展，我堅信，俄羅斯人民一定會給予普京總統堅定支持」。

（外交部網站）