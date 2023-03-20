習近平：烏克蘭危機全面升級　中方積極勸和促談　普京：歡迎中國發揮建設性作用 (10:13)

中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請，今日（20日）起將對俄羅斯進行國事訪問。習近平在《俄羅斯報》和俄新網發表署名文章，稱烏克蘭危機全面升級，中方著眼事情的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。普京亦在《人民日報》撰文，感謝中方對烏克蘭事件的深思熟慮方針，理解事件過往和真實原因，並歡迎中國為解決危機發揮建設性作用。

習近平在文章表示，中國早前發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，吸納了各方合理關切，體現了國際社會在事件上的最大公約數，為緩解危機外溢、推動政治解決發揮建設性作用。他稱，複雜問題沒有簡單解決辦法，相信只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，定能找到解決危機的合理途徑。

習近平亦指出，中俄都將兩國關係置於本國外交優先方向，中俄關係來之不易，必須倍加珍惜。而中俄關係經受得住國際風雲變幻考驗，關鍵在於找到了國與國正確相處之道。中俄秉持世代友好、合作共贏理念，堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，堅定支援彼此走符合本國國情的發展道路，樹立起相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係典範。

普京則在署名文章表示，相信中俄友誼和伙伴關係將繼續增進和鞏固，習近平訪俄將起到促進作用；又形容今次是與好朋友、老朋友會面的好機會，「我們有着最深厚的關係」。

他指出，烏克蘭和平進程的未來，完全取決於在考慮到當前地緣政治現實情況下進行認真對話的意願；又表示美國對中俄以及不屈服於美國強權的人愈來愈奉行遏制路線，俄羅斯不會接受非法單邊制裁，對俄的制裁應該取消。