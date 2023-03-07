兩會｜秦剛談中美關係　「美國要中國打不還手罵不還口，這辦不到」 (11:27)

秦剛表示，無人飛艇事件完全是不可抗力導致的偶發意外事件，事實和性質都很清楚，美方也承認不構成現實威脅。秦剛批評美方違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷、過度反應、濫用武力、借題發揮，製造了本可避免的外交危機。

秦剛又稱，美方所謂的「競爭」是全方位的遏制、打壓，是你死我活的零和博弈。美方口口聲聲說遵守規則，「但如同兩位運動員在奧運田徑場上賽跑，一方不是去想如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方去參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意的對抗，犯規了」。他說，如果美方不踩剎車，繼續沿錯誤道路狂飈下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗，「誰來承擔其災難性的後果？」

秦剛表示，中方始終按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，致力於推動中美關係健康穩定發展，希望美方與中方相向而行，共同探索出既有利於兩國、又造福世界的中美正確相處之道。

（明報記者）