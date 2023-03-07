兩會｜外長記者會　秦剛：中方反對霸權主義強權政治　中俄樹立新型國際關係典範 (10:54)

被問及「中國式現代化」對世界的意義，他稱中國的成功發展充分證明各國完全有權也有能力選擇自己的道路，將命運牢牢掌握在自己手裏；中國式現代化一不靠戰爭，二不靠殖民，三不靠掠奪，堅持和平、發展、合作、共贏，是有別於西式現代化的嶄新道路。

秦剛：中國式現代化成國際社會熱詞 讓人民物質精神富有

中俄關係建於不結盟、不對抗、不針對第三方基礎

談及中俄關係，秦剛稱中俄成功走出一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範。有些國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關係，看到的只是自己的倒影。他表示，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。世界愈是動盪不安，中俄關係愈應穩步向前。

俄羅斯塔斯社記者問及中國國家主席習近平會否在兩會後訪俄，秦剛未有正面回應，僅稱兩國元首交往是中俄關係的指南針和定盤星，相信在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係必將在更高水平上不斷前行。

（明報記者）