二中全會閉幕　習近平就《黨和國家機構改革方案》作說明 (18:42)

官方新華社發布的會議公報指出，全會聽取和討論了中共中央總書記習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了中央政治局在廣泛徵求黨內外意見，反復醞釀協商的基礎上提出的擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單，以及擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，決定將這兩個建議名單分別向十四屆全國人大一次會議主席團和全國政協十四屆一次會議主席團推薦。審議通過了在廣泛徵求意見的基礎上提出的《黨和國家機構改革方案》。

全會指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存，不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。

全會強調，開好十四屆全國人大一次會議和全國政協十四屆一次會議，對進一步動員全黨全國各族人民為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥，具有重大意義。

（新華社）