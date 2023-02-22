解振華獲諾貝爾可持續發展特別貢獻獎 (18:35)

中國生態環境部周三（22日）消息，瑞典當地時間周二（21日），諾貝爾可持續發展基金會主席Peter Nobel宣布，將首屆可持續發展特別貢獻獎授予中國氣候變化事務特使解振華，指解振華參與諸多氣候變化行動，連續參加了15屆聯合國氣候變化大會，為世界氣候控制和促進中國與世界在可持續領域合作做出了卓越貢獻。解振華表示願繼續盡己所能為可持續發展事業貢獻力量，並宣布將把此次所獲獎金全部捐贈給可持續發展公益事業。
解振華因身體原因未能到現場出席頒獎儀式，中國駐瑞典大使崔愛民代表解振華領取獎項。解振華以視像出席儀式時，感謝基金會授予其世界可持續發展領域最高獎項，表示這項榮譽是對中國多年來在應對氣候變化、可持續發展領域所取得成就的肯定，更是對中國在推動全球環境治理進程中所做努力的認可。解振華呼籲全社會特別是年輕人一同參與綠色低碳的變革和創新。
可持續發展特別貢獻獎於2022年設立，獎金為50萬瑞典克朗（約合33.28萬元人民幣）。本年度的獲獎者還有陽光七星投資集團共同主席兼首席執行官吳征和美國國家野生動物聯合會主席兼首席執行官Collin O'Mara。
（中新社／中國駐瑞典大使館／財新網）
相關字詞﹕中國駐瑞典大使館 諾貝爾可持續發展基金會 可持續發展特別貢獻獎 解振華 編輯推介