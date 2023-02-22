解振華獲諾貝爾可持續發展特別貢獻獎 (18:35)

解振華因身體原因未能到現場出席頒獎儀式，中國駐瑞典大使崔愛民代表解振華領取獎項。解振華以視像出席儀式時，感謝基金會授予其世界可持續發展領域最高獎項，表示這項榮譽是對中國多年來在應對氣候變化、可持續發展領域所取得成就的肯定，更是對中國在推動全球環境治理進程中所做努力的認可。解振華呼籲全社會特別是年輕人一同參與綠色低碳的變革和創新。

可持續發展特別貢獻獎於2022年設立，獎金為50萬瑞典克朗（約合33.28萬元人民幣）。本年度的獲獎者還有陽光七星投資集團共同主席兼首席執行官吳征和美國國家野生動物聯合會主席兼首席執行官Collin O'Mara。

（中新社／中國駐瑞典大使館／財新網）