金門議會向蔡英文等交「永久非軍事區」陳情書 (18:29)

陳情書主要陳述金門經歷過戰爭的磨難，深刻瞭解「和平」的珍貴；金門人渴望和平、更珍惜和平，不願意見到兩岸重蹈覆轍的戰事歷史重演，並稱建構「和平特區」，此舉將是台海兩岸之間信心建立的最重要象徵與里程碑，更可視為突破兩岸政治、軍事困境的一項解決途徑，進一步穩定台海局勢、減輕軍事安全顧慮，也符合國人期盼「和平」終極目標。

陳情書亦呼籲中央以「開放金門」、「授權金門」、「重新定位金門」為始點，相信才能創造更大的發展機會，掌握兩岸開放交流的歷史契機，借力使力，聯結與廈門、海西發展的機會，推動「金廈跨海大橋」興建，建構「金廈經濟生活圈」。

「跨黨派問政聯盟」召集人陳泱瑚表示，金門縣議會兩政盟在2月6日共同發表金門成為「永久非軍事區」的4大宣言，已擬為3份陳情書，希望交給中央，表達金門鄉親的訴求與聲音，幫助金門人實現具體的願望，讓金門永久保持和平，成為兩岸互動溝通的橋梁。

（中時新聞網）