內地官媒引《美國霸權霸道霸凌及其危害》報告　批美濫用霸權、貽害國際社會 (17:38)

報告分成5個章節。央視報道，報告通過列舉事實，揭露美國濫用政治軍事、經濟金融、科技文化霸權的惡行劣迹，讓國際社會看清美方做法嚴重危害世界和平穩定。政治方面，報告稱美國干涉他國內政的例子比比皆是，包括歐亞「顏色革命」、西亞北非「阿拉伯之春」。美國並對國際規則採取雙重標準，以私利為先，毁約退群，又借助盟友體系拉幫結派。

軍事方面，報告稱美國軍事霸權釀成人道慘劇，挑起或發動韓戰、越戰、海灣戰爭、伊拉克戰爭等，用軍事霸權為擴張開路。2001年以來，美國以反恐之名發動的戰爭和軍事行動造成逾90萬人死亡，在全球製造了3700萬難民。

經濟方面，報告指美國擅用經濟脅迫手段打壓對手，大搞單邊制裁和「長臂管轄」，對特定國家、組織或個人實施制裁。科技方面，美國在高科技領域大搞壟斷打壓、技術封鎖，遏阻其他國家科技和經濟發展；還炮製各種藉口，圍追打壓具有國際競爭力的中國高科技企業，將千多家中國企業列入各種制裁清單。

文化方面，美國在電影等商品中植入美國價值觀，打造以美式文化為主導的文化和輿論空間，推行文化霸權。

（央視/新華社）