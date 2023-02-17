公安部通報《狂飆》式斂財  涉網黑幫強迫購買高價白酒 (22:19)

與《狂飆》反派角色唐小龍要求欠債人買其高價白酒，當交高利貸利息的劇情一樣，現實中黑惡團伙低價買入不知名白酒，然後標天價要求被勒索對象、欠債方購買，直接洗白黑錢。

公安部官網通報，2022年公安部聯手中宣部、中央網信辦等八部門部署開展打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動以來，共剷除涉網黑惡犯罪集團400餘個，其中黑社會性質組織20餘個，惡勢力犯罪集團320餘個，其他涉惡犯罪團伙50餘個，破獲各類案件8800餘宗。

在昨日的全國公安機關打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動電視電話推進會上，要求以裸聊敲詐、網絡套路貸、軟暴力催收、惡意索賠、負面輿情敲詐、網絡水軍滋事等犯罪為重點，堅持分類施策，依法嚴厲打擊。

會議指出，要高度重視黑惡犯罪向網絡發展蔓延的嚴峻態勢，始終保持對涉網黑惡犯罪的嚴打高壓態勢；要建立刑偵、網安等警種預警防範、聯合打擊機制，壓實互聯網公司主體責任，提升一體化打防管控效能。

（綜合報道）