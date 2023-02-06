新冠疫情3年後　內地首出境旅遊團凌晨出發阿聯酋 (15:41)

文化和旅遊部1月20日宣布，從今日起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。試點國家包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴以及阿根廷。

據錦江旅遊表示，出境遊重啟，阿聯酋6日4晚首團從年初五開始收客，1月31日已經客滿。該團共16人，客人以中老年人為主，每人費用1.68萬元(人民幣．下同)；2月3日，廣之旅上線「新西蘭南北島10天」首團，團費約2.6萬元，40個名額上架1分鐘內迅速售罄。在去哪兒平台上，截至2月3日，近一周香港、澳門地區旅遊景區門票預訂量增長7倍以上。

廣之旅總裁趙文志表示，該社今日出發的出境遊首發團有多條線路已額滿。從目前來看，境外旅遊目的地包括國際航班、旅遊用車、餐廳、景點接待規模、導遊服務、境外服務供應商等接待環節，仍處於重構及持續增加供應階段。

（澎湃新聞）