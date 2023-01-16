連戰回憶錄披露「319槍擊」後兩次探陳水扁被拒 (16:13)

連戰在書中指出，中央選舉委員會的競選活動時間規定到晚上10時完結，但陳水扁、呂秀蓮的電視談話，卻於半夜至翌日投票日上午在全台電子媒體上全力放送，顯然仍是繼續進行選舉操作，封鎖陳水扁「並不嚴重」的病情，而且在陳水扁失蹤的9個多小時，故弄玄虛，讓外界揣測，並任由各地造謠生非。

連戰表示，3月19日晚間，他在競選總部召開中外記者會嚴厲譴責槍擊案，並宣布停止一切競選活動，希望大家能理性而冷靜地面對翌日的選舉。但記者會中，媒體不斷追問槍擊對選舉影響程度，以及槍擊真相的調查，令他心中對選情產生陰影。

陳水扁今（16日）在facebook回應，當時婉拒連戰探視慰問是考量到雙方陣營已宣布停止競選活動，加上有眾多媒體在場，探視可能不便。他也重申槍擊事件並非其自導自演。

《連戰回憶錄》由連戰親著，分上下兩冊，內容包括連戰半世紀為兩岸和平奔走詳實紀錄，並還原連胡會、連習會歷史現場。此外，還收錄連戰北大演講等重要演講全文，以及2004年「319選前之夜」原先預備講稿，書中同時披露連戰對兩岸關係的最新見解。

（中央社/中時）