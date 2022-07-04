周恩來侄女周秉德「愛心獎」第100名得獎者　蔣麗萍疫下助港基層家庭 (16:49)

另一得獎者是早年從事演藝事業的蔣麗萍，她自小受父親、香港工業家蔣震積極為善及愛國情懷熏陶，創立「愛基金」，親身走訪內地十八省市，主力開展關愛兒童及老人服務。她在獲獎感言中提到新冠疫情時期最需要愛心傳遞，所以她帶領志同道合者建立「疫有祝福」，從經濟和心靈上幫助了接近2000個香港草根基層家庭。

騰訊創辦人之一、騰訊公益慈善基金會發起人陳一丹在發表得獎感言時稱，通過互聯網公益平台可連接更多人，讓愛心匯聚，讓善行成果，是科技給社會帶來的正向推動。

愛心獎於2006年由港澳台灣慈善基金會創會主席林添茂創立，是融合海峽兩岸暨港澳以至全球華人的公益慈善獎項，頒獎禮日前於有份協辦的鳳凰衛視的大埔總部，以及北京鳳凰中心分會場同步舉行。「第17屆2022愛心獎頒獎典禮」將於12月24日晚10時於鳳凰衛視中文台、歐洲台、美洲台、鳳凰網、鳳凰秀以及海內外平台鳳凰官方帳號首播，12月25日晚8時在香港台播出。