內地放寬新冠防控措施　輕症或無病徵可居家隔離　跨地區不查健康碼 (14:13)

．科學精準劃分風險區域：不得隨意擴大，不得採取各種形式的臨時封控。

．進一步優化核酸檢測：不按行政區域開展全員核酸檢測，可開展抗原檢測。除養老院、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

．優化調整隔離方式：具備居家隔離條件的無症狀感染者、輕型病例及密切接觸者一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。

．落實高風險區「快封快解」：連續5天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封。

．保障群眾基本購藥需求：藥店不得隨意關停。不得限制購買退燒、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物。

．加快推進長者新冠疫苗接種：細化科普宣傳，發動全社會力量參與動員長者接種，各地可採取激勵措施，調動長者接種疫苗的積極性。

．加強長期病患等重點人群健康情況摸底及分類管理。

．保障社會正常運轉和基本醫療服務：非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業。

．強化涉疫安全保障：嚴禁以各種方式封堵消防通道、單位大門、小區門，確保群眾看病就醫、緊急避險等外出渠道通暢。

．進一步優化學校疫情防控工作：沒有疫情的學校要開展正常線下教學活動。

（國家衛健委網頁）