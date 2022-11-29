浙江省委宣傳部發文《「人民至上」不是「防疫至上」》 (21:06)

文章指出，新冠疫情爆發已經近3年，隨着防控時間拉長，不少人的心理承受和忍耐程度倍受考驗，加上近來有的地方借防疫之名「層層加碼」，濫用權力、為難群眾，導致防疫變了形、走了樣；有的表面上不說封控，實則就是在封控，漠視群眾利益和民生訴求，隨意打斷正常生產生活秩序，更有甚者置群眾的生命安全於不顧，壞了黨和政府的形象，傷了群眾的心，甚至有人藉機發疫情財。文章指出，相比疫情，這些現象刺痛人心。隨之而來的無奈、厭倦甚至憤怒，都是可以理解的。

文章表示，疫情防控是為了防住病毒，不是為了防住人；從來只有「人民至上」，沒有「防疫至上」；不管採取什麼樣的防控措施，也應該為了讓社會能夠早日回歸正常，讓生活盡快回到正軌，而不是簡單地把人防住，不計成本盲動蠻幹。

文章亦指出，一些地方在執行過程中，由於認識的問題、能力的問題、方式方法的問題，乃至背後利益的問題，導致防控政策跑偏了、變形了、走樣了，有地方甚至發生了不該發生的悲劇。有的給防疫「層層加碼」，目中沒了法律、沒了規則，甚至想出各種招數「對付」群眾，讓百姓寒了心。

文章強調，對個別防疫工作人員暴露出能力和作風上的不足，既要指出來，督促改正，但不能認為所有防疫人員都是不好的，甚至認為他們是站在群眾的對立面，傳播虛假消息。

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（「浙江宣傳」公眾號）