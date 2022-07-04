台灣九合一選舉｜蔣萬安當選台北市長　稱「讓民主戰勝黑箱」【附蔣萬安簡介】 (21:50)

【21:50】中選會確認蔣萬安當選台北市長，得票575,590（42.29%）。

【20:32】蔣萬安自行宣布勝選，稱迫不急待要實現他「台北願景」，說選民用手中選票，「讓民主戰勝黑箱、讓光明戰勝黑暗」。他又向對手陳時中、黃珊珊致敬，並說也要感謝沒有投票給他的人。

蔣萬安現年43歲，父親是國民黨前副主席、台灣前外交部長及總統府秘書長蔣孝嚴。蔣孝嚴原本姓章，2005年以「認祖歸宗」為由改姓蔣，蔣萬安亦因而從姓章改為姓蔣，被支持者認定為蔣家「第四代」、台灣威權時代領導人蔣介石的曾孫。

他於2015年宣布放棄美國綠卡，競選台北市立法委員並當選，2016年上任，並在2020年成功連任，被視為黨內新星。他今年宣布參選台北市長後，初時未辭任立委，曾被質疑「決心不夠」，他至本月辭任立委。台灣東海大學政治學系教授張峻豪早前分析，蔣萬安試圖淡化國民黨「深藍」路線，提出的政策盡量避免與中國大陸有關。

【19:29】繼陳時中後，黃珊珊亦宣布敗選，稱「雖然結果不如預期，但我相信我們走出了一條正確道路，這條道路理性務實科學」。

【19:13】截至晚上約7時，蔣萬安以39萬多票，大幅度拋離得票30萬多的對手陳時中。陳時中在造勢大會稱，讓支持者失望，但台北市民選擇了另外一個未來市長，希望大家誠摯祝褔蔣萬安。

【16:45】多名候選人今早在票站現身，蔣萬安投票時說，自己心情很放鬆。陳時中跟兒子一同前往投票，他稱到開票前的時間都很難熬。至於被視為現任市長柯文哲接班人的黃珊珊，帶着93歲母親投票，她說心情不會緊張，且愈選愈平靜。

（中央社/聯合報/東森新聞/BBC）