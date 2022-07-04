台灣九合一選舉｜六都當選者確定　包括台北蔣萬安、新北侯友宜、高雄陳其邁 (21:52)

【21:50】台北市長選舉結果：蔣萬安獲575,590票，陳時中獲434,558票，黃珊珊得342,141票。

新北市長選舉結果：侯友宜獲1,152,555票，林佳龍暫得693,976票。

高雄市長選舉結果：陳其邁獲766,147票，柯志恩得529,607票。

台中市長選舉結果：國民黨盧秀燕獲799,107票，民進黨蔡其昌獲524,224票。

桃園市長選情：國民黨張善政暫獲552,269票，民進黨鄭運鵬暫獲424,889票。

台南市長選舉結果：連任的民進黨黃偉哲獲433,684票，國民黨謝龍介得387,731票。

【21:00】台北市長選情：蔣萬安暫獲56.5萬票，陳時中暫獲42.4萬票，黃珊珊暫得33.5萬票。

新北市長選情：侯友宜暫獲114.6萬票領先，林佳龍暫得69.1萬票。

高雄市長選情：陳其邁暫獲76.6萬票領先，柯志恩暫得52.9萬票。

台中市長選情：國民黨盧秀燕暫獲79.7萬票，民進黨蔡其昌暫獲52.3萬票。

桃園市長選情：國民黨張善政暫獲53.1萬票，民進黨鄭運鵬暫獲40.8萬票。

台南市長選情：尋求連任的民進黨黃偉哲暫獲43.3萬票，國民黨謝龍介暫得38.7萬票。

【20:20】台北市長選情：蔣萬安暫獲53.5萬票，陳時中暫獲40萬票，黃珊珊暫得31.7萬票。蔣萬安自行宣布勝選。

新北市長選情：侯友宜暫獲109萬票領先，林佳龍暫得65.9萬票。侯友宜自行宣布勝選。

高雄市長選情：陳其邁暫獲76萬票領先，柯志恩暫得52.5萬票，陳其邁自行宣布勝選。

台中市長選情：國民黨盧秀燕暫獲78萬票，民進黨蔡其昌暫獲51.3萬票。盧秀燕自行宣布勝選。

桃園市長選情：國民黨張善政暫獲45.5萬票，民進黨鄭運鵬暫獲34.8萬票。張善政自行宣布勝選。

台南市長選情：尋求連任的民進黨黃偉哲暫獲43.2萬票，國民黨謝龍介暫得38.6萬票。黃偉哲自行宣布勝選。

【19:19】台北市長選情：蔣萬安暫獲39.5萬票領先，陳時中暫獲30.8萬票，黃珊珊暫得23.9萬票。陳時中已承認落敗。

新北市長選情：侯友宜暫獲98萬票領先，林佳龍暫得60萬票。

高雄市長選情：陳其邁暫獲63.9萬票領先，柯志恩暫得43.9萬票，僅及陳其邁的一半。

【18:10】截至晚上6時05分，台北市長選情：蔣萬安暫獲38.9萬票領先，陳時中暫獲30.6萬票，黃珊珊暫得23.5萬票。

新北市長選情：侯友宜暫獲56.9萬票領先，林佳龍暫得35.4萬票。

高雄市長選情：陳其邁暫獲48.6萬票領先，柯志恩暫得24.7萬票，僅及陳其邁的一半。

另外，據三立新聞報道，截至晚上6時10分：

台中市長選情：國民黨盧秀燕領先民進黨蔡其昌約11萬票。

桃園市長選情：國民黨張善政領先民進黨鄭運鵬約9萬票。

台南市長選情：尋求連任的民進黨黃偉哲暫獲約19.7萬票，國民黨謝龍介暫得約15.6萬票，雙方展開拉鋸戰。

【17:00】台北市長選情：蔣萬安暫獲26.1萬票領先，陳時中暫獲18.9萬票，黃珊珊暫得17.2萬票。

新北市長選情：侯友宜暫獲44.9萬票領先，林佳龍暫得27.9萬票。

高雄市長選情：陳其邁暫獲26.6萬票領先，柯志恩暫得19.6萬票。

【16:30】新北市長由兩人競逐，爭取連任的國民黨侯友宜以17.1萬票領先，對手民進黨林佳龍暫獲11.2萬票。

高雄市長主要候選人包括爭取連任的民進黨陳其邁，以及國民黨柯志恩。陳其邁暫獲9.9萬票領先，柯志恩暫獲7.4萬票。

【16:25】東森新聞估計，台北市長當選門檻近56.7萬票。開票約25分鐘，3名主要候選人當中，國民黨蔣萬安得51,338票領先，無黨籍黃珊珊得38,121票排第二，民進黨陳時中得35,672票排第三。

台北市長共12人參選，主要候選人包括民進黨陳時中、國民黨蔣萬安和無黨籍黃珊珊。高雄市長主要候選人為民進黨陳其邁和國民黨柯志恩。新北市長候選人包括國民黨侯友宜和民進黨林佳龍。

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