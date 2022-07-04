菲律賓海軍疑撈火箭殘骸　遭中國海警「搶奪」　中國外交部：菲方向中方當場交還不存在搶奪 (19:05)

根據菲律賓武裝部隊西部軍區司令Alberto Carlos發布的聲明，稱菲國海軍昨晨（20日）約6時45分在距離中業島3.7公里海面處發現漂浮物，在拖回基地時遭中國海警船「5203號」阻斷航道，並派出橡皮艇切斷菲國海軍船上拖纜，將漂浮物帶回中國海警船。菲國海軍隨後返航，沒有人員受傷。

根據菲國太空單位就圖像研判，認為「不明漂浮物」有可能是中國10月31日發射搭載「夢天實驗艙」發射的「長征五號B」（CZ-5B）運載火箭殘骸。

毛寧今日主持例行記者會表示，11月20日上午8點左右，中方海警船在南沙海域發現一個不明漂浮物，經辨認為近日中國發射的火箭整流罩殘骸，菲方人員先行打撈拖拽該漂浮物。毛寧表示，經雙方現場友好協商，菲方當場向中方交還了該漂浮物。中方人員向菲方表達了謝意，現場不存在所謂攔截搶奪等情況。

（Philippine Daily Inquirer/中國外交部網站）