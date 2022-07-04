內地疫情｜增27095個案　北京多兩死　廣州白雲區播疫風險增封控至周五 (09:53)

無症狀感染個案包括本土24,547宗及境外輸入183宗。本土無症狀感染個案中，廣東錄8101宗屬最多。

廣州市白雲區疫情防控指揮部宣布，由於白雲區疫情社會傳播風險擴大，即日起至周五（25日）實施多項措施，包括封區，市民除接受核酸檢測和看急症外，非必要不外出；地鐵、公共交通工具暫停服務；中小學及幼兒園暫停實體課；除超市、外賣餐飲等行業外，其他場所一律暫時停業。

（國家衛健委/界面新聞）