內地疫情｜增27095個案　北京多兩死　廣州白雲區播疫風險增封控至周五 (09:53)

國家衛健委公布，內地昨（20日）新增27,095宗新型冠狀病毒個案，包括2365宗確診和24,730宗無症狀感染。確診個案包括2277宗本土病例（廣東984宗、重慶231宗、四川217宗、河南161宗、北京154宗、山西120宗、內蒙古92宗、江蘇56宗、雲南37宗、陝西29宗、山東26宗、浙江23宗、福建20宗、甘肅18宗、新疆18宗、黑龍江17宗、遼寧15宗、貴州10宗、青海9宗、天津6宗、吉林6宗、上海6宗、湖北6宗、江西5宗、海南4宗、湖南3宗、河北2宗、西藏1宗、寧夏1宗），以及88宗輸入病例（廣東38宗、福建15宗、江蘇9宗、重慶9宗、上海5宗、北京3宗、浙江2宗、四川2宗、天津1宗、山東1宗、湖南1宗、雲南1宗、陝西1宗），累計288,562宗確診個案。新增兩宗死亡病例，均屬北京本土個案，累計死亡個案5229宗。
無症狀感染個案包括本土24,547宗及境外輸入183宗。本土無症狀感染個案中，廣東錄8101宗屬最多。
廣州市白雲區疫情防控指揮部宣布，由於白雲區疫情社會傳播風險擴大，即日起至周五（25日）實施多項措施，包括封區，市民除接受核酸檢測和看急症外，非必要不外出；地鐵、公共交通工具暫停服務；中小學及幼兒園暫停實體課；除超市、外賣餐飲等行業外，其他場所一律暫時停業。
（國家衛健委/界面新聞）