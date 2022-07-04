習近平拜登會談　習近平：願共同推動中美關係重回健康穩定軌道　拜登：確保對話渠道開放【短片】 (21:01)

【21:01】央視報道，習近平與拜登的會面於本港時間晚上8時48分結束。

【18:23】習近平與拜登在印尼峇里島Mulia酒店會談前，在會場外握手約8秒及寒暄，供媒體拍照後步入會場，其他代表團成員則先在會場內等候。陪同拜登與會的包括白宮國家安全顧問蘇利文和財長耶倫。

習近平表示，自拜登上任以來，兩人一直透過網上對話來保持溝通，但不能取代面對面會談，至今日終於能見面。習近平稱，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待，「我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升」。習近平亦稱，願與拜登就中美關係的戰略性問題，以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法，也期待與拜登共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

拜登則強調，要避免美中之間出現衝突，形容世界期望兩國合作，他承諾確保美國與中國的對話渠道開放，讓兩國可合作應對氣候變化和世界動盪等緊急的全球事件。

【15:32】國家主席習近平乘坐的專機，今日下午3時許抵達印尼峇里島的努拉萊伊國際機場，準備出席二十國集團（G20）領導人峰會。專機抵埗後，習近平偕夫人彭麗媛步出機艙，獲印尼政府官員迎接。

（央視）