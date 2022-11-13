東盟10＋3峰會｜李克強提五點建議 (13:52)

會議由柬埔寨首相洪森主持，出席者包括東盟國家領導人、韓國總統尹錫悅，以及日本首相岸田文雄。李克強表示，東亞地區是世界經濟增長的重要引擎，10+3是東亞合作的主渠道。當前國際地區形勢複雜多變，10+3國家應繼續致力維護地區及世界的和平穩定與發展繁榮，增進人民福祉。

李克強提出五點建議：一是保持區域經濟一體化進程，中方支持盡早成立《區域全面經濟伙伴關係協定》秘書機構；二是維護產業鏈供應鏈穩定；三是提升危機應對能力；四是深化人文交流；五是助力可持續發展。

李克強強調，中國經濟已經深度融入世界，將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會愈開愈大。

日本首相岸田文雄在會議上則表明台灣海峽和平與穩定的重要。他表示「對以武力為後盾試圖改變現狀及施加經濟威迫感到憂慮」；至今思考到亞洲未來時，最重視的就是日本和東盟間的關係。

（中新社/中央社）