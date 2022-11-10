進博會閉幕 外商讚平台好 盼續辦 (21:00)

中國是世界上最大的鋼琴市場。鍾譯萱介紹，施坦威現於中國有30多間門店，未來將繼續在中國發展線下零售門店，也將不斷開拓「全施坦威學校」。施坦威鋼琴2017年在北京設立亞太地區的首家旗艦店，2018年在上海設亞太區總部，是公司旗下第三大全球運營中心。數據顯示，2016年至2021年，施坦威亞太區的淨銷售額的年複合增長率16.1%。同期，中國市場貢獻的淨銷售額從4600萬美元增長至1.165億美元，年複合增長率20.4%。

同樣是第五年參展的港企常康健工房有限公司，公司董事黃達勝對本報表示，今年因入場的防控要求嚴格，很多企業無法進場，人流似乎少了四、五成，採購團也不多。銷售成績起碼跌了一半，「未開展前已預期如此」。但他表示，能理解疫情影響，認為進博會的平台效應依然好，也希望愈辦愈好，明年一定會繼續參展。

明報記者沈燕媚上海報道