習近平會見坦桑尼亞總統哈桑　宣布提升兩國關係 (23:20)

習近平在北京人民大會堂迎接哈桑，兩人檢閱儀仗隊，其後會談宣布將兩國關係提升為全面戰略合作伙伴關係。習近平表示，哈桑是中共二十大後中方接待的首名非洲國家元首，充分體現雙方關係的密切程度，和中非關係在中國外交全局中的重要地位。

習近平表示，二十大後中共的中心任務是團結帶領全國各族人民，全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。習近平形容，現代化不等於西方化，中國已經探索出一條符合中國國情的發展道路，願意繼續與哈桑領導的坦桑尼亞革命黨加強交流合作，強調中方始終從戰略高度看待與坦桑尼亞的關係，堅定支持坦桑尼亞維護主權、安全和發展利益。中方亦會擴大進口坦桑尼亞特色產品，並支持中國企業到當地投資興業，為當地社會經濟發展提供力所能及的幫助。

習近平與哈桑其後見證簽署貿易和投資等方面合作文件，並發表聯合聲明。同日，國務院總理李克強亦會見哈桑，指中方願意與坦桑尼亞加強發展戰略對接，深化重點領域合作。

（新華社）