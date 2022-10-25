遭爆二期臨床委託陸資 台高端疫苗：當時與美商簽約 (23:54)

針對有台灣立法院立委指台灣高端疫苗二期試驗委託陸資受託研究機構（Contract research organization）一事，高端方面指出，2020年11月與美商丘以思生技（Clinipace）簽約，翌年丘以思才與陸企合併。
高端今（25日）發聲明指，臨床試驗的執行皆有一定嚴謹程序，須依循ICH GCP優良臨床試驗規範（Guideline for Good Clinical Practice）標準進行，以確保受試者的權利及臨床試驗數據的可信度。
高端指出，丘以思生技回覆稱，數據資料庫位於美國德州，且由台灣主導的獨立團隊進行數據彙整，僅有獲專案授權人員可讀取相關資料，亦遵守原美商Clinipace的標準作業流程及品質管控系統，可確保該公司的合併對於高端疫苗臨床試驗不會造成任何影響。
丘以思生技為台灣的受託研究機構公司之一，2014年由美商Clinipace併購，2021年4月Clinipace與上海締脈公司（dMed Global）戰略合併，並在本月更名為康締亞（Caidya）。
早前台民眾黨立委邱臣遠爆料，指高端二期臨床試驗找陸資公司處理。邱表示，高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商「丘以思」，去年4月底就已經被大陸「締脈」公司併購，改名為康締亞，董事長是陸籍的譚凌實，是一家不折不扣的陸資公司，而台當局是在該併購1個月後才與高端公司簽約。