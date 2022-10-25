遭爆二期臨床委託陸資 台高端疫苗：當時與美商簽約 (23:54)

高端今（25日）發聲明指，臨床試驗的執行皆有一定嚴謹程序，須依循ICH GCP優良臨床試驗規範（Guideline for Good Clinical Practice）標準進行，以確保受試者的權利及臨床試驗數據的可信度。

高端指出，丘以思生技回覆稱，數據資料庫位於美國德州，且由台灣主導的獨立團隊進行數據彙整，僅有獲專案授權人員可讀取相關資料，亦遵守原美商Clinipace的標準作業流程及品質管控系統，可確保該公司的合併對於高端疫苗臨床試驗不會造成任何影響。

丘以思生技為台灣的受託研究機構公司之一，2014年由美商Clinipace併購，2021年4月Clinipace與上海締脈公司（dMed Global）戰略合併，並在本月更名為康締亞（Caidya）。

早前台民眾黨立委邱臣遠爆料，指高端二期臨床試驗找陸資公司處理。邱表示，高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商「丘以思」，去年4月底就已經被大陸「締脈」公司併購，改名為康締亞，董事長是陸籍的譚凌實，是一家不折不扣的陸資公司，而台當局是在該併購1個月後才與高端公司簽約。

（中央社/聯合報/三立新聞網）