中共二十大｜習近平：支持港澳融入國家發展大局　台灣問題由中國人決定　決不承諾棄用武力【短片】 (12:15)

習近平說，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。

習近平表示，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

中共的黨代表全會，歷來都涉及對祖國統一的訴求。習近平在報告中表示，「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」。言畢，現場響起近一分鐘的熱烈掌聲。

習近平說，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。習近平稱，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，又稱這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

（明報記者）