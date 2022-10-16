中共二十大｜二十大北京開幕　習近平發表報告【短片】 (11:52)

【11:51】習近平指出，要堅持和完善「一國兩制」，推進祖國統一。他表示，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。

他又說，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，黨中央支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

【11:39】習近平說，要建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，「牢牢掌握黨對意識形態工作領導權」，全面落實意識形態工作責任制，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論，加強全媒體傳播體系建設，推動形成良好網絡生態。

【11:36】習近平表示，要推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定，必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，把維護國家安全「貫穿黨和國家工作各方面全過程」，確保國家安全和社會穩定。

【10:45】習近平指出，黨中央貫徹總體國家安全觀，以堅定的意志品質維護國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強，全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。

此外，黨中央提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

【10:38】習近平表示，十年來，中國共產黨堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的基本路線、基本方略，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，推動中國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。

他又說，黨中央創立了新時代中國特色社會主義思想，明確堅持和發展中國特色社會主義的基本方略，提出一系列治國理政新理念新思想新戰略，實現了馬克思主義中國化時代化新的飛躍。

【10:32】習近平表示，十八大召開至今已經十年，十年來經歷了三件大事，一是迎來中國共產黨成立一百周年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮斗目標。

【10:29】習近平表示，面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，黨中央堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。面對國際局勢急劇變化，黨中央保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了中國發展和安全主動權。

【10:26】習近平表示，面對香港局勢動蕩變化，黨中央依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

【10:24】習近平表示，面對突如其來的新冠肺炎疫情，黨中央堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

【10:06】中共總書記、國家主席習近平代表第十九屆中央委員會向大會作報告，表示中國共產黨第二十次全國代表大會，是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

習近平首先總結過去五年的工作和新時代十年的變革，表示「十九大以來的五年，是極不尋常、極不平凡的五年」。黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，把新時代中國特色社會主義不斷推向前進。

【10:01】國務院總理李克強主持會議，宣布中國共產黨第二十次全國代表大會開幕。首先全體起立，唱國歌。隨後為毛澤東、鄧小平等已故老一輩無產階級革命家和革命先烈默哀。

李克强表示，中國共產黨第二十次全國代表大會應到會的代表2296人，特邀代表83人，共2379人，今天因事、因病請假39人，實到會的代表和特邀代表2340人。