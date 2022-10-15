中共二十大｜孫業禮：中國仍是世界經濟增長重要穩定器 (17:45)

彭博社記者提問，過去10年中國經濟增長速度穩步放緩，今後5年中國是否還會把回到高速增長作為目標？如是將如何實現？還是說，中國經濟的快速增長已經結束？孫業禮就此回應稱，2013年至2021年，中國國內生產總值年均增長6.6%，高於同期世界2.6%和發展中經濟體3.7%的平均增長水平，對世界經濟增長的平均貢獻率超過30%。

孫稱，受到新冠疫情和國際環境等因素影響，中國經濟面臨較大下行壓力。中國採取一系列有力有效措施，穩住了經濟大盤，鞏固了企穩向好趨勢。他又強調，增長速度是衡量經濟發展的重要指標，但不是唯一指標。中共十八大後，中央已明確中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。下一階段，將繼續深化供給側結構性改革，着力擴大有效需求，切實保障糧食能源安全和產業鏈供應鏈穩定，持續加大穩就業政策實施力度，紮實做好民生保障工作，保持經濟運行在合理區間。

（明報記者）