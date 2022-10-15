廣交會網上開幕　參展出口商增四成 (12:30)

本屆廣交會以「聯通國內國際雙循環」為主題，展覽內容包括線上展示平台、供採對接服務、跨境電商專區三部分。為助企紓困，本屆繼續免收企業線上參展費用，也不向參與同步活動的跨境電商平台收取任何費用。截至目前，企業上傳展品總量達到306萬件。

本屆廣交會還將在全球重點市場如美國、德國、日本、澳洲等，舉辦70多場全球貿易推廣系列活動，場次比上屆增加40%，其中「一對一」精準對接活動有逾40場；另外亦將舉辦200場線上新品首發首展首秀活動。此外，會期內還會舉辦10場會議論壇，圍繞國際經貿、數字賦能、風險防控、貿易服務、綠色發展及研發創新共6大專題。

今早廣交會開幕儀式上，商務部長王文濤及廣東省長王偉中先後視頻致辭。王文濤表示，商務部將進一步落實政策，保障外貿生產穩定、物流通暢，大力發展跨境電商、海外倉等新業態，發揮廣交會等重要展會的平台作用。王偉中則稱，廣交會是中國對外貿易的重要渠道和對外開放的重要窗口，希望廣大企業用好線上平台，積極洽談合作，尋找發展商機，鞏固和擴大交易成果，爭取達成更多合作訂單。

（明報記者）