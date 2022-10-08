馬斯克稱台灣衝突無可避免　建議成立「台灣特別行政區」 (17:26)

馬斯克接受《金融時報》（Financial Times）訪問，談及中國議題時說：「我的建議是……為台灣設想一個合理可行的特別行政區，（這個建議）可能無法讓所有人都滿意。」他還說：「我認為有可能，實際上，他們（北京）可以做些比香港更寬鬆的安排。」

馬斯克認為，因台灣而起的衝突勢不可免，並警告衝突一旦發生，不只會對特斯拉產生潛在影響，對蘋果公司及範圍更廣的經濟也一樣。特斯拉在上海設有超級工廠，產量約佔特斯拉去年全球交車量的一半。

對於馬斯克的說法，國民黨新北市長侯友宜表示，「捍衛、守護台澎金馬這塊土地，所有人的決心與意志永不動搖，大家一起團結面對」。民進黨立委趙天麟不滿馬斯克的言論，表示若其論述不改，就無限期抵制特斯拉。台北市長柯文哲說：「他講他的，我們做我們的，人活在世界上，人家講什麼就要回應嗎？」，又稱台灣「該怎麼幹、就怎麼幹」。

大陸外交部發言人毛寧就事件回應，表示台灣問題是中方內政，又稱中方解決台灣問題的立場一貫、明確，並重申繼續堅持「和平統一、一國兩制」基本方針。

（金融時報/中央社/環球網）