研活佛轉世儀軌及歷史定制 內地學者駁「轉世認證須由達賴喇嘛委託執行」言論 (23:55)

在會上，中國藏學研究中心總幹事鄭堆稱，一段時間以來，境外「藏獨」勢力和西方一些政客出於政治目的炒作達賴喇嘛轉世問題，妄稱十四世達賴喇嘛轉世事宜由達賴喇嘛本人操控。這完全違背藏傳佛教活佛轉世的宗教儀軌和歷史定製。

他稱，歷史上活佛轉世直接影響相關地區政治形勢和社會發展，因此中國歷代中央政府和有關地方政府從不放鬆、絕不放棄對活佛轉世事務的管理，又指活佛轉世事務經數百年發展演變，已形成一套完整的宗教儀軌，更指十四世達賴喇嘛轉世事務屬於中國國內的藏傳佛教事務，既有充分歷史依據，又符合現行法律規定，是任何分裂主義勢力都無法撼動。

上月29日，流亡藏人「行政中央」內閣就達賴喇嘛的轉世認證議題發表立場聲明，重申轉世認證相關活動必須由達賴喇嘛委託執行；有關轉世議題，達賴喇嘛自1969年以來即已多次說明，2011年9月24日也作出宣示，有關未來轉世的指引將是自主決定，沒有任何政府或其他個人可以干預。

（新華社/中國西藏網/中央社）