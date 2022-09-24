中國疾控專家吳尊友：今冬全球料有第六波疫情 (16:30)

吳尊友昨（23日）在微博發文稱，新冠疫情趨勢還很難判定，但有3種可能情景：一是疫情在當前形勢下繼續向好，雖然不大可能在今冬結束，但發病和死亡數字將繼續下降，但預料出現這情景的概率不到30%，可能性較小；二是維持或小範圍波動於當前疫情狀況，即今冬的發病人數每周波動在3萬至5萬宗，死亡人數波動在1萬至2萬之間，這種情景的概率約在30%至50%；三是出現全球第六波疫情，這種情景的可能性較大，概率達約50%以上。

對此判斷，吳尊友有三個依據。一是當前的全球疫情形勢依然處於高位水平流行；二是很快進入冬季，即使沒有新的變種毒株出現，僅人員聚集和流動，加上冬季環境，就足以將當前的疫情確診數推向新一波流行；三是根據過去近三年的病毒變種情況來看，不能排除出現新變種毒株的可能。

儘管如此，吳尊友仍估計今冬疫情不會有很多的死亡人數，依據同樣有三：全球疫苗接種持續向好，接種率繼續不斷提高；前5波疫情已經造成人群中身體最弱的人死亡，剩下的人對新冠病毒抗擊能力相對較強；政府從過去的疫情防控中總結了經驗，加上新治療藥物的應用，衛生系統更有能力應對可能發生的新一輪疫情。

（微博「吳尊友ChinaCDC」）