李克強與日本經濟界代表視像對話 稱歡迎拓展中國市場 (22:52)

李克強表示，經貿合作始終是中日關係的「壓艙石」和「推進器」，近年來雙邊貿易額連創新高。中方願同日方拓展兩國全方位、寬領域、多層次合作，用好區域全面經濟伙伴協定（RCEP）。在做好防疫工作前提下增加直航航班，便利人員往來。

李克強指，再過幾天將迎來中日邦交正常化50周年。中日互為重要近鄰，分別是世界第二、第三大經濟體。保持兩國關係健康穩定發展符合雙方利益，有利於兩國人民的福祉，也有利於地區乃至世界的和平、穩定與發展。希望中日相互尊重、平等相待、增進互信、妥處分歧，維護和平的外部環境、穩定的周邊環境，實現中日和地區國家共同發展。

與會日方人士則表示，日中是非常重要的合作伙伴。日本經濟界看好中國經濟發展前景，將積極拓展在中業務。期待兩國以RCEP生效實施為契機，擴大合作領域，密切人文交流，推動兩國、地區以及世界的和平與發展。

（新華網）