汪洋：要深入推進伊斯蘭教中國化 (21:49)

汪洋表示，伊斯蘭教界要學習貫徹中央統戰工作會議、全國宗教工作會議精神，深入領會中共總書記習近平關於宗教工作的重要論述，全面貫徹黨的宗教工作基本方針，立足自身職責落實好黨中央相關決策部署，把伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾緊密團結在黨和政府周圍，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

汪洋表示，中共中央對中國伊斯蘭教第十一次全國代表會議成功召開表示熱烈祝賀，對第十次會議召開6年來，中國伊協所做工作給予充分肯定。他強調，新一屆中國伊協要堅持正確政治方向，聽黨話、跟黨走的政治立場任何時候不能含糊，愛國主義、社會主義的旗幟任何時候都要高揚。

汪洋指出，要深入推進中國伊斯蘭教中國化，堅持以社會主義核心價值觀為引領，堅持守正與創新相結合，做好解經、講經等各項工作，廣泛傳遞中國伊斯蘭教愛國、和平、中道等理念，引導伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾不斷增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，推動中國伊斯蘭教更好與社會主義社會相適應。

（新華社）