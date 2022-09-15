美參議院外交關係委員會通過《台灣政策法案》　北京提交涉 (16:34)

該法案在委員會以17票支持、5票反對獲得通過。法案最初由美參議院外委會主席、民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）提出。梅南德茲在聲明稱，法案條款包括擴大美國推動台灣安全的努力，確保地區安全，進一步遏阻北京方面侵略台灣。法案還通過制定一項廣泛的經濟制裁機制，而讓北京為針對台灣的敵對行動付出沉重代價。

法案經過美參議院外委會討論並納入修正案後，文字內容出現了變化。根據通過的法案版本，美國將在未來4年為台灣提供45億美元的安全援助，加強美台軍事訓練合作，以及支持台灣參與國際組織。

而原始法案的版本，曾包含多項涉及台灣地位的象徵性條款，包括曾指定台灣為「主要非北約盟友」；提升派駐對方代表的地位；以「台灣代表處」名稱取代目前的「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）；將「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長改稱「代表」，要求此一職位須經參議院確認等。在美參議院外委會表決前，白宮對這些象徵意義類條款表示了關切。目前美參議院外委會通過的法案版本，已就TECRO、AIT、主要非北約盟友待遇等條款作出了修改。該法案目前尚未有美眾議院版本。

這部法案因其性質上屬1979年《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）後美國對台政策迄今最全面的一次重構。外媒引述匿名拜登政府官員表示，法案將使得政策方向脫離美國總統的掌控。

就該法案，國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，這嚴重違反國際關係基本準則、「一個中國」原則和三個中美聯合公報規定。她指摘民進黨不擇手段拉攏美國國會議員搞涉台議案，「台獨圖謀不會得逞」。

（路透社/彭博社/美國之音/聯合報/中國時報/白宮網站）