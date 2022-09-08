栗戰書：中方將加強與俄羅斯全方位合作 (22:24)

栗戰書說，今年2月，國家主席習近平同俄羅斯總統普京就拓展兩國全方位務實合作、踐行共商共建共享的全球治理觀達成許多重要共識。中國是俄羅斯遠東開發的重要合作伙伴，中俄開展遠東合作是兩國元首親自推動和規劃的重要合作內容。中方將進一步加強同俄羅斯的貿易、能源、農業、基礎設施建設、科技、教育、醫療、文化等領域的全方位合作，繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，助推中國東北全面振興與俄遠東開發國家戰略深度對接，促進中俄在遠東合作取得豐碩成果。

栗戰書指，東北亞是當今世界最具活力的地區之一。深化遠東開發與合作，將為促進本地區的安全與發展提供重要機遇。一是要踐行全球安全倡議，維護地區和平穩定；二是要落實全球發展倡議，促進區域開放融合；三是要深化發展戰略對接，提升中俄遠東合作。

栗戰書稱，中國是世界多極化的堅定支持者和積極推動者。中國願同包括俄羅斯在內的區域各國一道，深化共建「一帶一路」，譜寫東北亞區域合作美好篇章，為推動構建人類命運共同體而不懈努力。

（新華社）