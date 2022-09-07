四川地震　維權律師盧思位稱離家避震被毆 (15:39)

周一地震時成都震感強烈。包龍軍在Twitter中稱，盧思位跑出樓房避震，遭保安以新型冠狀病毒疫情為名攔阻，之後「在保安的配合下」，小區一對業主夫婦毆打盧思位。盧思位在短片中表示，事件起因是他當時說「地震來了，究竟是封控重要還是地震更嚴重」，對方「說我影響其他人的情緒，所以他就跟我對罵，然後他就毆打我、挑釁我」，盧思位又說自己「鼻血打出來了」。

成都市衛健委昨（6日）回應防疫期間遇到地震等問題，稱應優先保障市民群眾生命安全，條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時應盡量減少聚集和接觸。

盧思位是知名內地維權律師，2021年與多名維權律師因代理「12港人案」，被官方吊銷律師執照。（相關報道：助12港人案被釘牌 盧思位赴法院提訴遭跪頸）

（Twitter/中新社）