四川地震　維權律師盧思位稱離家避震被毆 (15:39)

四川甘孜州瀘定縣周一（5日）6.8級地震，至今造成最少74人死亡，抗震救災工作仍在進行。北京律師包龍軍周一在Twitter發出短片，片中四川維權律師盧思位稱成都離開居所避震時被人毆打。
周一地震時成都震感強烈。包龍軍在Twitter中稱，盧思位跑出樓房避震，遭保安以新型冠狀病毒疫情為名攔阻，之後「在保安的配合下」，小區一對業主夫婦毆打盧思位。盧思位在短片中表示，事件起因是他當時說「地震來了，究竟是封控重要還是地震更嚴重」，對方「說我影響其他人的情緒，所以他就跟我對罵，然後他就毆打我、挑釁我」，盧思位又說自己「鼻血打出來了」。
成都市衛健委昨（6日）回應防疫期間遇到地震等問題，稱應優先保障市民群眾生命安全，條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時應盡量減少聚集和接觸。
盧思位是知名內地維權律師，2021年與多名維權律師因代理「12港人案」，被官方吊銷律師執照。（相關報道：助12港人案被釘牌 盧思位赴法院提訴遭跪頸）
（Twitter/中新社）
四川甘孜发生6.6级地震成都震感强烈。卢思位律师于是跑楼房避震却遭保安以疫情为名拦阻。卢思位即问：是地震重要还是隔离重要，地震是现实危险。没想到同小区业主竟告诫他不要谈论政治。卢思位于是问：什么是政治？发生地震是政治？于是双方发生口角，在保安的配合下，那业主夫妇对卢思位实施了殴打。 pic.twitter.com/buWaFljEaw— 包龙军 (@baolongjun2015) September 5, 2022