四川6.8級地震逾20死　震央通訊中斷【短片】 (18:51)

【18:51】雅安市抗震救災指揮部辦公室表示，截至傍晚6時17分，地震已造成雅安市石棉縣14人死亡，即地震整體已造成最少21人死亡。

【16:14】甘孜州政府通報，目前地震導致最少7人死亡。

央視報道，經初步勘探，震央瀘定縣磨西鎮、燕子溝鎮通訊中斷，得妥鎮山泥傾瀉與房屋受損較嚴重，冷磧鎮道路中斷。地震還造成甘孜、雅安等地部分變電站和輸電線路停運。

網上片段顯示，地震時災區多處山體出現不同程度垮塌，交通受影響。有人上傳家中吊燈劇烈晃動的畫面，有火鍋和魚缸的水搖至溢出，亦有店舖因晃動劇烈，物品紛紛掉落。

國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部已啟動國家地震應急三級響應，國家減災委、應急管理部啟動國家四救災應急響應。目前四川省消防救援總隊瀘定縣已派人趕赴震央核查災情，甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽7個支隊共530名救援人員正趕赴救援。

（央視/中國新聞週刊/「四川觀察」官方微博）